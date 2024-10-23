Какой сегодня церковный праздник: народные приметы на 23 октября

Ежегодно 23 октября церковь чтит память преподобного Амвросия Оптинского. Подробнее о святом, традициях праздника и приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Амвросий Оптинский, или архимандрит Амвросий, стал выдающейся фигурой 19 века. Его жизнь — воплощение глубокого духовного поиска и преданности Богу. Родился он в 1812 году в селении Оптина, где впоследствии обрел душевный покой и стал настоятелем известного Оптинского монастыря.

Каждый, кто обращался к нему за советом, находил в его словах утешение и руководство на пути к Богу. Он олицетворял смирение и кротость, символизируя огромную силу внутренней жизни. В этот день в храмах и монастырях проходят службы. Одной из ярких традиций является освящение воды, в которую верующие опускают цветы. Это символизирует очищение и обновление духовных сил.

Кроме того, многие приходят к мощам святого, прося о помощи, утешении и совете. В этот день вспоминают не только об Амвросии, но и о других оптинских старцах, чьи жизни вдохновляют и призывают к духовной практике.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если на крупных реках воды уже может подмерзать;

По небу проплывают последние кучевые облака;

Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет;

Если 23 октября не ударят морозы, значит зимы не будет еще 4 недели;

В этот день сжигали старые вещи, чтобы избавиться от всего плохого;

Если слякоть и грязь в этот день, значит до 4 ноября снега не будет;

Издавна в этот день не убирались и не подметали пол, чтобы не вымести удачу;

Не стоит давать в долг спички и свечи, чтобы с ними не ушло добро и тепло из дома.

Именины в этот день отмечают: Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

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