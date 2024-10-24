Какой сегодня церковный праздник: народные приметы на 24 октября
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 24 октября чтит память Феофана Исповедника. Как верующие празднуют эту дату и о чем предупреждают народные приметы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Феофан Исповедник, епископ Никейский, родился в Константинополе и с ранних лет проявил преданность христианским истинам, вложив все свои силы в служение Богу. Феофан прославился как канонист. Святой составлял уникальные каноны, которые определили многие аспекты церковной жизни. Позже он стал епископом Никеи.
По традиции, в этот день проводятся утренние службы. Особое внимание уделяется песнопениям, которые возвеличивают святого. Верующие собираются в храмах, чтобы почтить его память, принося с собой цветы и иконы. В этот день принято совершать общие молитвы и просить о заступничестве Феофана, вознося свои молитвы за здоровье и мир в семье.
Приметы
- Ясная луна в этот день — к морозам;
- Если опустился туман, значит ожидается оттепель;
- Если домашняя птица прячет голову под крыло — жди холодов;
Фото: [freepik.com]
- Если утром пошел снег, значит зима будет суровой;
- Плохой приметой считалось есть сладкое 24 октября, потому что могут обмануть;
- В этот день не ходили в лес в одиночку и не смотрели на ворон, чтобы не навлечь на себя беду;
- Нельзя бездельничать, лениться и переедать;
- Запрещается также пересчитывать свои сбережения, чтобы не привлечь убытки в дом;
- Издавна старались быть аккуратными с острыми предметами, чтобы не пораниться, так как рано будет заживать долго;
- Женщины делали веник и подметали им порог, а девушки занимались рукоделие.
Именины 24 октября отмечают: Моисей, Анатолий, Макар, Иосиф, Антон, Исаакий, Александр, Лев, Зинаида, Виктория.
Ранее эзотерик рассказала, что нельзя делать до конца октября.