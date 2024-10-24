Какой сегодня церковный праздник: народные приметы на 24 октября

Православная церковь 24 октября чтит память Феофана Исповедника. Как верующие празднуют эту дату и о чем предупреждают народные приметы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Феофан Исповедник, епископ Никейский, родился в Константинополе и с ранних лет проявил преданность христианским истинам, вложив все свои силы в служение Богу. Феофан прославился как канонист. Святой составлял уникальные каноны, которые определили многие аспекты церковной жизни. Позже он стал епископом Никеи.

По традиции, в этот день проводятся утренние службы. Особое внимание уделяется песнопениям, которые возвеличивают святого. Верующие собираются в храмах, чтобы почтить его память, принося с собой цветы и иконы. В этот день принято совершать общие молитвы и просить о заступничестве Феофана, вознося свои молитвы за здоровье и мир в семье.

Приметы

Ясная луна в этот день — к морозам;

Если опустился туман, значит ожидается оттепель;

Если домашняя птица прячет голову под крыло — жди холодов;

Фото: [ freepik.com ]

Если утром пошел снег, значит зима будет суровой;

Плохой приметой считалось есть сладкое 24 октября, потому что могут обмануть;

В этот день не ходили в лес в одиночку и не смотрели на ворон, чтобы не навлечь на себя беду;

Нельзя бездельничать, лениться и переедать;

Запрещается также пересчитывать свои сбережения, чтобы не привлечь убытки в дом;

Издавна старались быть аккуратными с острыми предметами, чтобы не пораниться, так как рано будет заживать долго;

Женщины делали веник и подметали им порог, а девушки занимались рукоделие.

Именины 24 октября отмечают: Моисей, Анатолий, Макар, Иосиф, Антон, Исаакий, Александр, Лев, Зинаида, Виктория.

Ранее эзотерик рассказала, что нельзя делать до конца октября.