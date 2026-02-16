Калининград рвут на части: 31% туристов уже купили билеты на лето

Туристы из разных регионов России уже активно бронируют отдых в Калининградской области на лето 2026 года. По данным агрегатора путешествий OneTwoTrip, в феврале эксклав вошел в пятерку самых востребованных направлений по ранним бронированиям на период с июня по август.

Доля бронирований отелей в Калининградской области составила 2,9% от общероссийского объема, что эксперты считают высоким показателем. Для сравнения: у традиционного лидера — Сочи — этот показатель равен 3,8%. Еще более впечатляющая картина складывается с авиабилетами: 31% путешественников, планирующих посетить регион в этом году, приобрели билеты именно на летние месяцы.

Как пояснила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова, интерес к направлению объясняется мягким климатом и возможностью совместить экскурсионный и пляжный отдых. Правда, купальный сезон на Балтике короткий — вода прогревается до комфортных температур лишь к концу июля — августу. Но туристов это не останавливает: регион привлекает европейской архитектурой, музеями, Куршской косой и возможностью увидеть закаты на побережье, которые ранее были признаны самыми романтичными в России.

При этом эксперты предупреждают: цены на проживание в калининградских отелях выросли на 30-40% по сравнению с прошлым годом, а экскурсии подорожали на 20%. Тем не менее спрос остается высоким — свободных номеров на лето уже почти не осталось.

