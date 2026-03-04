Камера и микрофон на смартфоне могут следить за вами: как обезопасить себя

Для защиты конфедициальной информации на смартфоне необходимо проверять устройство от установки незнакомых приложений и выявлять опасные программы с помощью антивируса. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее в СМИ сообщали, что очки от Meta* без ведома людей записывали, как они раздеваются, ходят в туалет и занимаются сексом. Ray-Ban со встроенным ИИ автоматически обрабатывают данные, включая речь, текст, изображения и видео, а затем отправляют сторонней компании в Кении. Функцию отключить нельзя. Эксперт Бастрыкина напомнила, что для защиты смартфона существует ряд правил.

«Нужно регулярно проверять, какие приложения установлены на вашем телефоне, и если вы обнаружили среди них незнакомое, то нужно сразу же удалить его. Также стоит регулярно проверять устройство с помощью антивирусного приложения, которые выявит любые опасные программы и установленные сервисы», — пояснила эксперт.

Помимо этого, пользователю нужно с осторожностью предоставлять право на использование камеры и микрофона даже тем приложениям, которые устанавливались самостоятельно, отметила специалист.

«Делать это можно только в случае необходимости. В целом нужно периодически проверять, какие права предоставлены приложениям на телефоне, так как иногда можно просто автоматически дать согласие на очередной автоматический запрос», — предупредила специалист.

По ее словам, с осторожностью нужно реагировать и на присланные ссылки.

«Также во избежание загрузки и установки на ваш смартфон шпионского ПО не нужно переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей, а также открывать присланные ими файлы, даже если они сопровождаются интригующим комментарием о том, что это ваши совместные фотографии или даже компромат. Это всего лишь уловка мошенников для получения доступа к вашим персональным данным и конфиденциальной информации», — заключила Бастрыкина.

* Признана экстремистской и запрещена в России.