Камеры начнут распознавать наличие ОСАГО у водителей: что покрывает и сколько стоит полис

С 1 ноября камеры на дорогах начнут штрафовать водителей, не оформивших полис ОСАГО. Камеры будут выявлять нарушения по номерам. Какие тарифы ОСАГО сейчас работают и что они покрывают, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, новые камеры оборудуются функцией распознавания и будут сразу по автомобилю определять, имеется ли страховка ОСАГО.

«К тому же, напомню о том, что Федеральный закон №40 об обязательном страховании автогражданской ответственности, говорит о том, что сумма покрытия при ДТП и ущербе автомобилю — до 400 тыс. рублей. Если имеются пострадавшие и люди получили травмы, увечья, и проходили курс лечения — до 500 тыс. рублей, но эта функция также будет и одновременно дисциплинировать водителей», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавил эксперт, это также будет помощью для водителей.

«Потому что, если вдруг какой-либо агент воспользовался потребностью оформить полис, предоставил его, но он не внес в базу, то это сразу же автоматически всплывет. Водитель может представить непосредственно в ГАИ подлинник ОСАГО, можно в электронной форме, но тогда есть основания сразу принять срочные меры к водителю, к страховщику или к агенту, который продал этот полис, оформил его», — продолжил Капштык.

По словам юриста, достаточно часто поддельность полиса выявляется во время ДТП при оформлении страхового случая.

«Например, человек оформил в неведении, спокойно ездит, а оказывается на самом деле, что полис не действительный. Поэтому это в определенной степени одновременно и дисциплинирует водителя, и в то же время ему в помощь», — заключил эксперт.

Коэффициент возраста и стажа водителя в ОСАГО корректирует стоимость полиса. Молодые и неопытные платят больше из-за повышенного КВС, опытные — меньше. Самый высокий КВС применяется к водителям до 21 года, начинающим водить. С накоплением опыта КВС снижается.

Базовые ставки ОСАГО в 2025 году для различных категорий транспортных средств: мотоциклы — от 259 рублей до 3 тыс. рублей, легковые авто физлиц — 1,6-7,5 тыс. рублей, легковые авто юрлиц — 852-5,7 тыс. рублей, такси — 1,4-15,7 тыс. рублей. КВС стимулирует безопасное вождение, учитывая опыт при расчете стоимости страховки.

