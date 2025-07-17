Камилле Паркер-Боулз 78 лет: как «разлучница» стала уважаемой в Великобритании

Королева-консорт, супруга короля Чарльза III для Великобритании Камилла празднует 17 июля свой 78-й день рождения. История ее жизни от «разлучницы» до одной из самых уважаемых фигур британской монархии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Биография Камиллы Паркер-Боулз

Камилла Розмари Шанд родилась 17 июля 1947 года в Лондоне, в больнице King’s College Hospital. Ее семья принадлежала к высшему свету: отец — майор Брюс Шанд, мать — Розалинда Кубитт. В роду Камиллы была Алис Кеппелл, любовница короля Эдуарда VII — прадеда нынешнего короля Чарльза III.

Камилла получила классическое образование: училась в закрытых школах, затем продолжила обучение во Франции и Швейцарии. Она рано проявила интерес к верховой езде, литературе и искусству. В 1973 году вышла замуж за военного Эндрю Паркера-Боулза. У пары родилось двое детей — Том и Лаура. Однако еще в 1970-х годах у нее начался роман с принцем Чарльзом, который со временем стал предметом общественного скандала, особенно в период брака Чарльза и принцессы Дианы.

После развода с мужем в 1995 году Камилла смогла официально быть рядом с принцем. Их свадьба состоялась 9 апреля 2005 года. Несмотря на статус жены наследника престола, она сознательно не приняла титул «принцесса Уэльская» — из уважения к памяти принцессы Дианы. Вместо этого использовала титул герцогини Корнуольской.

Роль Камиллы в современной Британии

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, Камилла официально стала королевой-консортом при Чарльзе III. Ее новый статус был закреплен во время коронации в мае 2023 года. С этого момента она стала одной из центральных фигур монархии, активно участвуя в международных поездках, государственных церемониях и благотворительных проектах.

Камилла поддерживает более 100 благотворительных организаций, связанных с темами здоровья, чтения, прав женщин и борьбы с домашним насилием. В 2024–2025 годах, когда король проходил лечение от онкологического заболевания, она частично исполняла его обязанности, показав высокий уровень ответственности и дипломатичности.

В июле 2025 года Камилле было присвоено звание вице-адмирала Королевского флота — она стала первой женщиной в истории Великобритании, получившей этот почетный титул. Также с 2007 года она является спонсором атомной подводной лодки HMS Astute, передает People.

На сегодняшний день Камилла воспринимается как сильная и надежная фигура. От скандального образа 1990-х годов она перешла к статусу уважаемой королевы-консорта. Ее история стала отражением перемен в общественном восприятии монархии и самой идеи женского лидерства в королевской семье.

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