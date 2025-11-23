Канализационные стоки заливают поселок Артем под Шахтами

Жители поселка Артем в городе Шахты уже длительное время вынуждены жить в условиях санитарного ЧП: по улицам населенного пункта открыто текут канализационные стоки. О критической ситуации официально заявила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем официальном телеграм-канале.

Глава ведомства подтвердила, что проблема излива нечистот на улицах Мешкова, Терешковой и Искры имеет техническую причину. По словам министра, канализационный коллектор в этом районе оказался забойным и поврежденным — произошел его «перелом».

«Это последствия сноса многоквартирных домов, а также засыпки многих смотровых люков строительным мусором и кирпичом, что затрудняет регулярное обслуживание», — подчеркнула Пшеничная.

Для полного устранения аварии запланирован капитальный ремонт аварийного участка коллектора протяженностью около 100 метров. Как сообщила министр, для проведения работ уже закуплены все необходимые материалы. Старт ремонтной кампании намечен на следующую неделю. Антонина Пшеничная заверила, что ситуация взята на ее личный контроль.

