Засор в городе: целая аллея Шварца в Петербурге пострадала из-за «неправильного» мусора в канализации

На аллее Евгения Шварца в Санкт-Петербурге в среду, 19 ноября, произошла серьезная коммунальная авария — разлив канализационных стоков. Как сообщили в пресс-службе городского «Водоканала», инцидент случился на канализационной насосной станции (КНС), расположенной у дома № 10.

По предварительной информации, причиной чрезвычайной ситуации стал выход из строя насосного оборудования. Специалисты установили, что поломка произошла из-за засора, вызванного посторонними предметами, которые не должны попадать в канализационную систему. Внутри агрегатов были обнаружены нетканые материалы, тряпки и средства личной гигиены.

В настоящее время на месте аварии работают аварийные бригады, которые занимаются ликвидацией последствий и восстановлением работоспособности станции. По планам «Водоканала», запуск канализационной системы в штатном режиме должен быть завершен до 24 ноября. В ведомстве подчеркнули, что подобные инциденты — прямое следствие нарушения правил эксплуатации канализационных сетей со стороны жителей.

