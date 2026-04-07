Канье Уэст «спел» кавер на песню «Седая ночь» Юрия Шатунова

Зарубежные пользователи соцсетей активно обсуждают прошедший в Лос-Анджелесе концерт американского певца Канье Уэста в честь выхода нового альбома «Bully». Россияне тоже подключились к дискуссии — ведь рэпер «исполнил» кавер на песню группы «Ласковый май» «Седая ночь». Интернет-издание «Подмосковье сегодня» выяснило, как Уэст «вдохновился» творчеством Юрия Шатунова.

Канье Уэст на земном шаре вместо сцены, знакомая россиянам музыка «Ласкового мая» и «Седая ночь» на английском, которую активно подпевают 70 тысяч зрителей на американском стадионе Соу-Фай Стэдиум, — распространившееся в соцсетях видео выглядит настолько реалистично, что в происходящее легко поверить. Однако рэпер не исполнял кавер на песню Юрия Шатунова, ролик сгенерировала нейросеть.

Как рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» авторы ИИ-кавера, идея создания ролика родилась из желания объединить два совершенно разных мира и собрать все поколения вместе — смешать экспрессию Канье Уэста с ностальгическими нотами творчества Юрия Шатунова. «Седая ночь» была выбрана как одна из самых узнаваемых в дискографии «Ласкового мая».

«На первый взгляд кажется, что создание с помощью ИИ делается нажатием одной кнопки, но это не совсем так. Нужно переработать огромное количество неудачных результатов, внести коррективы и доработки. Это осуществляется на этапе перевода, на этапе кавера и на этапе видео. Надеемся, получилось», — добавили создатели ролика.

Многие пользователи рунета поверили в реалистичность видео и начали оставлять под ним восторженные комментарии, отмечая, что представление «вызвало мурашки». Однако менее доверчивые россияне сразу распознали работу нейросетей. Как научиться определять ИИ-контент, который с каждым днем становится все реалистичнее, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ранее рассказывал ИТ-эксперт.