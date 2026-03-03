Кардиолог назвал идеальную частоту секса: сколько нужно для здоровья сердца

Для здорового взрослого человека регулярная сексуальная активность один-три раза в неделю может приносить пользу. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев.

Ранее в СМИ сообщали, что редкий секс повышает риск появления проблем с сердцем. Те, кто занимаются сексом всего раз в месяц, получают проблемы с сердцем на 60% чаще. По словам врача Рогачева, исследования подтверждают, что регулярная сексуальная активность может оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

«Но следует понимать, что механизмы относительно данной темы многогранны: физическая нагрузка во время полового акта улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует давление и поддерживает сосудистый тонус, а эмоциональная близость снижает уровень стресса и улучшает психоэмоциональное состояние», — пояснил эксперт.

При этом «идеальной нормы» для занятия сексом не существует, заверил специалист.

«Важно индивидуальное соответствие физическим возможностям, возрасту и состоянию здоровья. Для здорового взрослого человека регулярная сексуальная активность один-три раза в неделю чаще всего безопасна и может приносить пользу. Однако чрезмерная, интенсивная половая активность у людей с выраженными сердечно-сосудистыми заболеваниями или нестабильной функцией сердца может представлять риск, включая повышение артериального давления и нагрузку на миокард», — заключил Рогачев.

Ранее стало известно, почему ночной просмотр коротких видео опасен для мозга.