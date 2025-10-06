Экстрасенс Анатолий Кашпировский был госпитализирован в клинику из-за подозрения на онкологию. Он пытался вылечить себя сам своими методами, но это не помогло, и ситуация со здоровьем резко ухудшилась, передает телеграм-канал Baza. В настоящее время ему назначена лучевая терапия. Заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, что ожидает Кашпировского.

Согласно информации Baza, телепат долгое время испытывал боли в области живота, но не обращался за медицинской помощью, пытаясь лечиться самостоятельно. Вскоре его состояние резко ухудшилось, и ему пришлось срочно госпитализироваться. В ходе обследования выяснилось, что болезнь перешла в запущенную стадию онкологии, при этом поражено множество участков брюшной полости. Эксперт Сысоева подчеркнула, что в таком случае вопрос лечения достаточно сложный.

«Если на момент постановки диагноза обнаруживаются множественные очаги поражения, речь чаще всего идет о распространенном процессе, когда возможности радикального вмешательства уже ограничены. В таких случаях врачи, как правило, прибегают к паллиативной или симптоматической терапии, направленной не на излечение, а на продление жизни и улучшение ее качества», — пояснила специалист.

Как отметила врач, лучевая терапия, о которой упоминается в случае Анатолия Кашпировского, способна замедлить рост опухоли и уменьшить болевой синдром.

«Важно подчеркнуть: даже при высоком профессионализме врачей исход лечения во многом зависит от стадии, на которой пациент обратился за помощью, а также от общего состояния организма, возраста, сопутствующих заболеваний и индивидуальных особенностей метаболизма. В 86 лет резервы организма существенно снижены, что осложняет переносимость терапии и ограничивает агрессивные лечебные подходы», — заключила Сысоева.

Позже директор Кашпировского Сергей Рудых в беседе с ТАСС пояснил, что экстрасенс полностью здоров и не нуждается в лечении, назвав информацию о госпитализации фейком.

