«Каждый десятый рубль не вернется»: россияне все чаще перестают платить по кредитам

К началу февраля 2026 года совокупный объем просроченных розничных кредитов (без учета ипотеки) достиг 1,455 трлн рублей. Такие данные, основанные на статистике Центробанка, представили эксперты коллекторского агентства «Долговой консультант».

За январь 2026 года объем просроченных займов физлиц увеличился на 17,4 млрд рублей, что составляет 1,2% от общего портфеля. При этом в декабре 2025 года наблюдалось временное сокращение показателя на 22,6 млрд рублей (–1,6%). Аналитики связывают это с традиционной практикой банков в конце года: финансовые организации активно «чистят» балансы, списывая безнадежные долги или передавая их коллекторам, чтобы улучшить отчетность перед регулятором.

Генеральный директор агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов отметил, что, несмотря на предновогодние списания, общая тенденция к росту неплатежей сохраняется. По его словам, доля проблемных кредитов в портфелях банков приближается к психологически важной отметке в 10%. Это означает, что каждый десятый рубль, выданный в долг, не возвращается в срок.

Хотя уровень в 10% пока не считается критическим, он, по мнению эксперта, требует пристального внимания со стороны регулятора и участников рынка, особенно на фоне замедления темпов кредитования.

Аксенов также подчеркнул, что официальная статистика не отражает полной картины. Если бы банки не передавали проблемные портфели коллекторам, уровень просрочки на их балансах был бы значительно выше. Реальный объем невозвратных долгов в розничном секторе, включая те, что находятся в работе у взыскателей, эксперт оценивает как минимум в полтора-два раза больше.

