Житель Красноярска, израсходовавший более 2 млн рублей кредитных средств на оплату услуг проституток, обязан самостоятельно погашать образовавшуюся задолженность, а не требовать деньги с бывшей жены при разводе. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила адвокат по бракоразводным делам Яна Воробьева.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что мужчина оформил кредиты на сумму свыше 2 млн рублей и потратил эти средства на услуги проституток. После развода с супругой Марией он попытался взыскать с нее половину этой суммы, утверждая, что расходы якобы осуществлялись в интересах семьи. Сама Мария заявляет, что не имела доступа к этим средствам. По ее словам, лишь около 200 тыс. рублей действительно были направлены на совместную поездку в Таиланд, тогда как оставшиеся 2,2 млн рублей не использовались на нужды семьи.

Юрист Воробьева напомнила, что в соответствии с общим правилом долговые обязательства, включая кредиты, считаются личными и не подлежат разделу между супругами при разводе.

«Иными словами, кредит выплачивает тот, кто его взял. Исключение: если деньги пошли на нужды семьи. Например, кредит на покупку совместной квартиры, кредит на семейный отдых и тому подобное. В данном случае, кредит был оформлен в личных целях, оплата собственного досуга, поэтому разделу такой кредит не подлежит», — пояснила эксперт.

При этом сам факт измены никак не повлияет на бракоразводный процесс, заключила Воробьева.

