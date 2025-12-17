Кэмерон направил кинотеатрам жесткие инструкции перед выходом нового «Аватара»

Известный своим перфекционизмом режиссер Джеймс Кэмерон предпринял беспрецедентный шаг накануне мировой премьеры «Аватара: Огонь и пепел». Он лично направил в кинотеатры детализированные письма-инструкции с жесткими техническими требованиями, необходимыми для демонстрации фильма.

В своих обращениях Кэмерон акцентировал, что точная настройка звука, освещения и параметров изображения имеет критическое значение для создания эффекта полного погружения. Режиссер подчеркнул, что лично участвовал в сведении звуковой дорожки, чтобы добиться эталонного звучания, и призвал кинотеатры воспроизвести его замысел без компромиссов.

Особое послание Кэмерон адресовал техническим специалистам кинотеатров. Он выразил им искреннюю благодарность, назвав их заключительным и крайне значимым звеном в команде, которое напрямую определяет впечатление зрителей от картины.

Эта инициатива подтверждает особое значение, которое Кэмерон придает именно кинотеатральному просмотру. Ранее появившиеся первые рецензии также называют фильм «непревзойденным кинематографическим событием», обязательным к просмотру на большом экране.

Мировая премьера третьей части эпической саги, призванной стать новым эталоном киноопыта, состоится 19 декабря.

