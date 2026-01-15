«Голосом родственника говорили мошенники»: в России запретили приложения для изменения голоса

Хамовнический суд Москвы запретил на территории России использование нескольких популярных приложений для изменения голоса, сообщил телеграм-канал «База».

Соответствующий иск был подан прокуратурой, которая указала, что такие программы представляют серьезную общественную опасность. Запрет вступит в силу в феврале.

По мнению надзорного ведомства, функционал этих приложений активно используется злоумышленниками для совершения противоправных действий. В частности, измененный голос применяется для массовой рассылки ложных сообщений о готовящихся террористических актах, распространения экстремистских материалов, а также для проведения мошеннических операций.

Решение суда последовало после ряда официальных предупреждений о новых схемах обмана. Еще в январе официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) для точной имитации голосов родственников или знакомых с целью вымогательства денег.

В сентябре 2025 года генеральный директор компании «Диджитал Маркетс» Илья Назаров подтвердил, что технологии клонирования голоса уже внедрены в преступные схемы.

Для создания цифрового двойника голоса конкретного человека злоумышленникам в ряде случаев достаточно короткой аудиозаписи продолжительностью всего тридцать секунд.

Ранее сообщалось, что московская пенсионерка перевела мошенникам более 20 млн рублей.