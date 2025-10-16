Британские и украинские власти хотят устроят диверсию против «Турецкого потока», заявил директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, ожидать ли теракта против российских газопроводов.

По данным источников, Украина совместно с МИ-6 готовит удары по объектам критической инфраструктуры с использованием дронов, беспилотных катеров и боевых пловцов. Политолог Маркелов отметил, что террористические инструменты на сегодняшний день являются инструментами политики.

«Поэтому ничего удивительного нет в том, если это случится. Ту задачу, которую Европе поставил президент США Дональд Трамп, а именно полный отказ от российских энергоносителей, европейцы мирным способом выполнить не могут», — пояснил эксперт.

По его словам, для этого европейцам потребуется 10-15 лет. Поэтому отсутствие выбора приводит европейцев к мысли об ударах по российским газопроводам.

«Там 12-15% осталось европейского снабжения. Если их закрываем, то мы получаем ускоренный процесс вхождения Европы в те обязательства, которые перед ними поставил Трамп. Есть кнут и пряник. Пряник — мирный и эволюционный путь: смена покупок энергоносителей с российских, турецких и азербайджанских на американские. И кнут: если не получается так, то взрываем», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Индия и Китай откажутся от российской нефти.