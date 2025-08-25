Киев не спасет даже «Длинный Нептун»: Украина показала новую дальнобойную ракету — как изменятся удары вглубь России

Украинская новинка стала дальнобойной модификацией крылатой ракеты Р-360 «Нептун», известной как «Длинный Нептун». По данным украинского издания Defense Express, ракета способна поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км. О разработке модифицированного «Длинного Нептуна» стало известно еще в 2023 году, но никаких сообщений в этом направлении до сих пор не было.

По словам Михаила Поликарпова, новости и вовсе могут быть фейком. На Украине заявили, что ракета прошла испытания еще в марте, но при этом на видео не указан год, отметил эксперт. Если информация все-таки окажется правдивой, крылатые ракеты могут нанести определенный ущерб, но это никак не изменит плачевное положение Киева, считает он.

«В конфликте на Украине все технологии живут достаточно недолго. Есть такая шутка, что любая военная технология живет три месяца, потом против нее находится лекарство, противодействие», — добавил Михаил Поликарпов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал запуск серийного производства другой дальнобойной ракеты — «Фламинго» — в начале 2026 года. Радиус действия «Фламинго», как утверждают в Киеве, достигает 3 тыс. км. Военный эксперт Михаил Поликарпов считает, что заявления о «Длинном Нептуне» и «Фламинго» стоит рассматривать только с точки зрения пиара — они должны поднять дух населения на Украине, консолидировать политическую элиту.

«Даже если они запустят подземный цех по производству «Нептунов», даже гипотетически трудно поражаемых нашим оружием, это никак не сможет изменить ситуацию. Это больше пиар-заявление, политический аспект, потому что «Нептуны», которые они использовали против Крыма раньше, сбивались. От того, что они модифицировали ракету, я не вижу принципиальной разницы. Опять-таки: почему они больше не говорят про «Фламинго»? Может быть, потому что «Фламинго» никого не впечатлили? Или они будут каждые две недели рассказывать про новую ракету?» — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно об очередном аресте большого чиновника в приграничье.