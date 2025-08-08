Киев в ловушке: западные СМИ обсуждают шокирующие сценарии завершения конфликта на Украине

На этой неделе тема возможного завершения конфликта на Украине вновь вышла на передний план международной политики. В центре внимания — обсуждаемые на высоком уровне переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. СМИ по всему миру внимательно следят за развитием событий, анализируют шансы на мир и предлагают несколько сценариев дальнейшего развития ситуации. Ключевые факты и прогнозы ведущих западных медиа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Паника Запада

В преддверии встречи президентов США и России, которая должна пройти на следующей неделе, телеканал CNN представил несколько вариантов развития событий, которые могут привести к окончанию украинского конфликта.

Маловероятный сценарий: президент Владимир Путин соглашается на безоговорочное прекращение огня при сохранении текущей линии фронта. CNN отмечает, что сейчас Россия не заинтересована в отказе от достигнутых на поле боя успехов и преимущественного положения.

Фото: [ freepik.com ]

Прагматичный вариант: переговоры откладываются до поздней осени. К этому времени Россия может закрепиться в таких городах, как Покровск, Купянск и Константиновка, но из-за приближения зимы темпы наступления снизятся. В зависимости от развития ситуации Москва может либо закрепить свои позиции дипломатическим путем, продолжить боевые действия в 2026 году, либо вернуться к вопросу смены украинского руководства.

Украина «выдержит»: при условии постоянной военной поддержки со стороны США и Европы украинская армия сможет свести потери к минимуму, что подтолкнет Путина к переговорам, так как «его силы не справятся с поставленными задачами», считают западные журналисты и эксперты.

Катастрофический для Украины и НАТО сценарий: при улучшении отношений между Дональдом Трампом и Россией Украина останется без поддержки США. Европа в одиночку не сможет переломить ситуацию, Россия продолжит наступление, а инициированная украинским лидером Владимиром Зеленским более масштабная мобилизация приведет к политическому кризису. НАТО не получит мандат на военное вмешательство, что станет катастрофой для суверенитета Украины и вызовет серьезный кризис в Европе.

Фото: [ freepik.com ]

Сценарий, похожий на Афганистан: Россия продолжит военные действия. Недовольство в рядах «московских элит» возможными экономическими трудностями возрастет, фантазирует CNN, и давление на власть приведет к внутренним конфликтам в стране.

Встреча Путина и Трампа: детали и реакция

Как заявил Путин, одним из подходящих мест для встречи с Трампом являются Объединенные Арабские Эмираты. Незадолго до этого он провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. И новость о предстоящей встрече вызвала рост фондового рынка России: индекс Московской биржи достиг максимума за два месяца, а рубль укрепился по отношению к доллару.

В свою очередь польское издание Onet утверждает, что Стивен Уиткофф передал Владимиру Путину план урегулирования украинского конфликта из нескольких пунктов. Якобы США сделали России «весьма выгодное» предложение:

прекращение огня без подписания полноценного мирного соглашения;

фактическое признание территорий, которые Россия взяла под контроль в ходе СВО, должно быть отложено на 49 или 99 лет;

снятие большинства антироссийских санкций;

в перспективе возобновление поставок российских нефти и газа в ЕС.

При этом в плане нет гарантий нерасширения НАТО и обещаний прекратить военную поддержку Украины.

Фото: [ istockphoto.com ]

Скептицизм западных экспертов

Западные аналитики в целом оценивают перспективы встречи с осторожностью и скептицизмом. Sky News отмечает, что предложение Дональда Трампа провести переговоры с Путиным без участия Зеленского вызвало резкую критику на Украине и среди международных экспертов. Такой шаг расценивается как ослабление позиций Киева и уступка Кремлю.

Time в своем аналитическом материале подчеркивает, что Владимир Путин не склонен к компромиссам. Конфликт на Украине «стал для него частью долгосрочной стратегии и личного имиджа, от которых он вряд ли откажется под давлением санкций и экономического давления Запада», решили американские журналисты.

Исследователи из Atlantic Council указывают, что Путин рассчитывает на победу и не примет компромиссных условий, которые не обеспечат ему стратегическое преимущество. На текущий момент российская сторона сохраняет жесткую позицию.

Ранее стало известно, что Армения рискует исчезнуть с политической карты кавказского региона.