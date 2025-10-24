Ким Кардашьян страдает от страшной болезни — что врачи говорят о рисках и шансах на полное выздоровление

Предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, что у нее выявили аневризму головного мозга. По ее мнению, болезнь могла развиться из-за стресса, вызванного тяжелым разводом с Канье Уэстом. Заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Светлана Александрова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, сумеет ли вылечиться Кардашьян.

45-летняя звезда поделилась диагнозом в тизере седьмого сезона шоу «Семейство Кардашьян». Она отметила, что во время планового МРТ у нее обнаружили «небольшую аневризму». В видео показано, как Кардашьян проходит обследование и делится результатами с семьей. Основательница бренда Skims также добавила, что врачи связывают ее состояние с сильным стрессом. Эксперт Александрова заявила, что аневризма головного мозга — это сосудистое образование, при котором стенка артерии истончается и формируется выпячивание.

«Аневризмы могут быть опасны тем, что при их разрыве развивается кровоизлияние в головной мозг, способное привести к необратимым неврологическим повреждениям и даже летальному исходу. Риск разрыва зависит от размера, локализации и формы аневризмы, а также от сопутствующих факторов, таких как артериальная гипертония гипертензия и курение», — пояснила врач.

Как отметила специалист, современная медицина располагает несколькими эффективными методами лечения.

«В зависимости от характеристик аневризмы врач может рекомендовать микрохирургическое клипирование или эндоваскулярное вмешательство, включая стентирование или эмболизацию. Цель терапии — исключить аневризму из кровотока и предотвратить разрыв», — выразила мнение эксперт.

При этом прогноз выздоровления у пациента зависит от своевременности диагностики, размера и формы аневризмы, а также общего состояния здоровья, считает специалист.

«При своевременном и адекватном лечении большинство пациентов могут вернуться к привычному образу жизни», — заключила Александрова.

