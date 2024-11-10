Кино, концерты и фестиваль роботов: куда сходить в Москве на неделе 11-17 ноября

Московская музейная неделя, фестиваль робототехники и XVIII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» пройдут в столице на грядущей неделе. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» представляет топ-6 культурных мероприятий, которые стоит посетить москвичам с 11 по 17 ноября.

Новое кино

Международный студенческий фестиваль ВГИК

В Доме Гоголя (Никитский бульвар, 7) москвичам покажут работы молодых кинематографистов со всего мира — 12 ноября начинается 44-й Международный студенческий фестиваль ВГИК (16+), темой которого стало «Кино будущего». Показы пройдут 12, 14 и 15 ноября в 19:00.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

«Русское зарубежье»

До 14 ноября в Москве проходит XVIII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» (12+). Программу составляют более 50 фильмов. Гости могут не только посмотреть картины, посвященные осмыслению истории России ХХ века, духовному, культурному и научному наследию Русского мира, но и посетить тематические мероприятия и выставки.

Фото: [ vk.com/Киноклуб «Русский путь», МКФ «Русское зарубежье» ]

Место проведения кинофорума: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, ул. Нижняя Радищевская, 2.

Вход на показы, встречи и выставки свободный.

История и наука

Соревнования роботов

С 15 по 17 ноября в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы состоится Международный фестиваль робототехники RoboScience Hackathon 2024 (12+). Участников события ждут настоящие робототехнические соревнования: Hackathon challenges, FIRA Leagues и Demonstration Leagues. Школьники и студенты смогут побороться за ценные призы.

Фото: [ firarussia.ru ]

Соревнования пройдут в городе Долгопрудный в Технопарке по адресу ул. Летная, 2 (вход со стороны перекрестка Лихачевского проспекта с Летной улицей).

Вход свободный, необходимо пройти регистрацию до 14 ноября.

Московская музейная неделя

С 11 по 17 ноября пройдет Московская музейная неделя — посетить столичные экспозиции можно будет бесплатно. В акции участвуют музей-панорама «Бородинская битва», «Мультимедиа-арт-музей», Галерея Ильи Глазунова, Музей космонавтики и другие площадки.

Фото: [ vk.com/Картинная Галерея Ильи Глазунова ]

Перед посещением необходимо оформить бесплатный электронный входной билет на официальном сайте музея или на портале mos.ru.

Живые концерты

Концерты III Московского фестиваля фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса (12+) пройдут в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, 6, стр. 1, 2) с 12 по 17 ноября. В частности, во вторник лауреат международных конкурсов, доцент МГК им. П.И. Чайковского Алексей Набиулин исполнит для слушателей сочинения Фридерика Шопена. А 16 ноября лауреат международных конкурсов Сергей Соболев выступит с концертом «Из репертуара Эмиля Гилельса».

Вход на мероприятия свободный, необходима предварительная регистрация.

Для самых маленьких

В пятницу, 16 ноября, в Москве состоится «День рождения Деда Мороза» (6+). Местом проведения праздника станет библиотека №192 (ул. Старобитцевская, 23, к. 2), торжество начнется в 12:00.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

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