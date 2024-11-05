Назван самый популярный регион для глэмпинга в России — и там недорого

Средняя стоимость глэмпинга в Московской области в октябре 2024 года составила 7,9 тысячи рублей. Регион занимает 26% рынка по России, при этом не является самым дорогим, следует из статистики, предоставленной интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аналитиками «Авито».

За год в Московской области в 2 раза (на 106%) выросло число предложений о размещении в глэмпингах. По данным статистики, на Подмосковье приходится большинство (34%) от всех бронирований в России. Следующими по популярности среди туристов являются Татарстан и Свердловская область — доля бронирований в каждом из регионов составляет 7%, в Ленинградской области — 5%.

Самое дорогое размещение (средняя стоимость 8 тысяч рублей за сутки) предлагают в Новосибирской, Калужской и Нижегородской областях, а также в Татарстане, в Красноярском и Краснодарском краях, заявили в «Авито». Подмосковье занимает 7-ю строчку рейтинга по цене за глэмпинг, размещение здесь дешевле на 100 рублей в сутки. При этом стоимость отдыха на природе в регионе выше, чем в среднем по России (7 тысяч рублей за сутки), на 900 рублей в сутки. Продолжительность проживания туристов в подмосковском глэмпинге в среднем составляет 1 день.

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