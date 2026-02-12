«Кипяток» посреди города: жители Ухты снимают парящую реку, власти молчат

Необъяснимое природное явление встревожило жителей города. На поверхности реки в черте Ухты очевидцы наблюдают интенсивное бурление и густой пар, визуально напоминающие кипение. Видеокадры, снятые горожанами, стремительно разошлись по соцсетям и мессенджерам.

Авторы роликов строят предположения: это может быть как природная аномалия, так и последствие техногенного сброса либо прорыва теплотрассы. Однако официального подтверждения ни одной из версий пока нет.

Администрация города хранит молчание. Местные жители утверждают, что глава Ухты Марина Метелева в курсе ситуации, однако ни она сама, ни профильные городские службы комментариев не дают. В мэрию уже направлен официальный запрос с требованием разъяснить причины происходящего и оценить возможную угрозу для экологии и здоровья населения.

