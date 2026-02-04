Кипяток унес жизнь москвича: прорыв трубы на Чертановской улице обесточил дом

Прорыв трубы горячего водоснабжения на Чертановской улице в Москве закончился трагедией — один человек погиб. Из многоэтажки эвакуировали 20 жильцов, а весь подъезд остался без электричества. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Столичные коммунальщики не успели среагировать на беду. В районе Чертаново на Чертановской улице лопнула труба с кипятком, и горячая вода хлынула на первого встречного. Один москвич оказался не на той высоте в неподходящий момент — струя обожгла насмерть.

Сотрудники МЧС вытащили тело погибшего из кипящего потока. Двадцать соседей, чудом избежавших участи, временно эвакуировали из своего жилья. Подъезд дома полностью обесточили — электричество могло замкнуть от пара и воды.

Жильцы ждут, когда вернется свет и тепло, а городские службы разбираются, почему ветхая инфраструктура снова подвела.

