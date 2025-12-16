Кировский гаишник стал донором крови с редчайшим фенотипом

В Кировской области оперативно отреагировали на экстренную медицинскую потребность, найдя донора с одним из самых редких типов крови в регионе. Как сообщили в правительстве Кировской области, для спасения пациента потребовались компоненты крови с уникальным фенотипом, носителями которого являются всего три человека на всю область.

Одним из них оказался житель города Кирс инспектор ДПС Василий Запольских. Получив срочную заявку от Кировского центра крови, выездная бригада медиков немедленно организовала донацию на базе Верхнекамской центральной районной больницы.

Василий Запольских подчеркнул, что донорство для него — это семейная традиция, идущая от бабушки, и естественное продолжение его профессионального долга.

Приготовленные компоненты его крови в ближайшее время будут направлены на лечение нуждающегося пациента.

Главный врач Кировского центра крови Андрей Тарасов пояснил, что в учреждении ведется масштабная база данных более чем на 60 тысяч доноров, где для каждого определяется индивидуальный антигенный профиль. Именно этот параметр, фенотип, критически важен для безопасного переливания, особенно в сложных случаях.

Ежедневно проводится индивидуальный подбор, где на вес золота — доноры с уникальным сочетанием антигенов, подобные Василию Запольских, добавил Тарасов.

