Смертельная мутация от одного донора поразила около 200 детей в разных странах

Шокирующий случай, вскрывший катастрофические изъяны в системе репродуктивной медицины, потряс Европу. Один анонимный донор, чей генетический материал на протяжении 17 лет использовался клиниками в разных странах, оказался биологическим отцом около 200 детей. Позднее выяснилось, что мужчина был скрытым носителем редкой и смертоносной мутации, резко повышающей риск развития онкологических заболеваний в раннем, часто детском возрасте, пишет «МК».

Трагедия, которую невозможно осознать, уже постучалась в двери многих семей: несколько детей, зачатых от этого донора, скончались от рака. Их родители оказались в кошмаре наяву, узнав, что, мечтая о ребенке, невольно передали ему роковое наследство. Этот инцидент ставит под сомнение не только методы отбора доноров, но и всю международную систему регулирования донорских программ.

Расследование показало, что стандартный скрининг, основанный на анкетах о здоровье донора и его семьи, в данной ситуации был бессилен. Мутация не проявлялась у самого мужчины и могла быть неизвестна его ближайшим родственникам. Даже современные генетические тесты не всегда могут выявить крайне редкие или недавно открытые варианты, а массовая проверка на все возможные мутации остается недостижимой.

Однако истинная причина масштаба катастрофы — в правовом вакууме. В то время как отдельные страны, такие как Великобритания, ограничивают число зачатий от одного донора, на международном уровне подобных правил не существует. Сперма легко пересекает границы, и один человек, не зная того, может стать отцом для сотен детей в разных уголках континента, что и привело к нынешней трагедии. Эксперты требуют срочного пересмотра этических норм и создания глобальной системы отслеживания доноров, чтобы предотвратить повторение подобного кошмара.

