Климат и гений: как похолодание XVII века помогло Страдивари найти идеальный материал

Ученые, кажется, наконец-то раскрыли одну из самых романтичных тайн великого мастера. Международная команда исследователей во главе с Мауро Бернабеи из Института биоэкономики при Национальном исследовательском совете Италии (CNR) провела масштабный анализ и определила, откуда Антонио Страдивари брал древесину для своих легендарных инструментов. Результаты опубликованы в научном журнале Dendrochronologia.

Спор о том, росла ли ель для скрипок мастера в Швейцарии, Франции или Словении, длился годами. Чтобы поставить в нем точку, исследователи изучили 314 серий годичных колец на 284 подлинных скрипках Страдивари. Метод дендрохронологии позволил не только датировать древесину, но и с высокой точностью определить регион ее происхождения по характерным климатическим «отпечаткам», запечатленным в каждом кольце.

Оказалось, что для инструментов, созданных до 1700 года, источник древесины был разным и его не всегда удавалось идентифицировать. Однако для скрипок, изготовленных в «золотой век» Страдивари (примерно 1700–1725 гг.), картина оказалась кристально ясной. Мастер почти исключительно использовал ель из высокогорных лесов долины Валь-ди-Фьемме в итальянском регионе Трентино. Именно эта древесина, по мнению ученых, стала одним из ключевых ингредиентов того самого уникального «страдивариевского» звука.

Что такое дендрохронология и как она помогла найти лес Страдивари?

Дендрохронология — это научный метод датировки деревянных объектов, основанный на анализе годичных колец. Каждый год дерево наращивает одно кольцо, ширина которого зависит от погодных условий: тепла, влажности, продолжительности сезона. Ученые составили базу данных с образцами древесины из разных регионов Альп за несколько столетий. Сравнивая «рисунок» колец на старой скрипке с этой базой, можно определить не только возраст дерева, но и место, где оно росло, с точностью до конкретной горной долины.

Результаты исследования: какой лес выбрал мастер?

Международная команда во главе с Мауро Бернабеи из Национального исследовательского совета Италии (CNR) проанализировала 314 серий годичных колец, взятых с 284 подлинных инструментов Страдивари. Исследование, опубликованное в журнале Dendrochronologia, показало:

· Ранний период: Древесина для скрипок, изготовленных до 1700 года, имела разное происхождение, которое не всегда можно было точно определить. · «Золотой век»: Для инструментов, созданных в период наивысшего расцвета творчества мастера (примерно 1700–1725 гг.), наблюдается четкая картина. Страдивари систематически использовал древесину из одного региона — альпийских лесов Валь-ди-Фьемме в Трентино, Италия.

Качество древесины: секрет в климате

Ученые выяснили, что деревья, из которых Страдивари делал свои лучшие скрипки, росли в необычных климатических условиях. Этот период совпадает с так называемым Маундеровским минимумом (около 1645–1715 гг.) — временем пониженной солнечной активности и общего похолодания. Из-за холодного климата и короткого вегетационного периода ели росли медленно, формируя очень плотные и равномерные годичные кольца. Такая древесина обладает особыми акустическими свойствами и идеально подходит для изготовления верхних дек.

