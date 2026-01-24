«Он верил, что он принц»: кто из известных людей дурил весь мир, выдавая себя за королевскую кровь

Немецкий миллионер Дитер Штанцеляйт, сколотивший состояние на торговле антикварными скрипками, оказался владельцем руин замка Дански XII века в Шотландии. Информация о собственности стала широко известна лишь осенью 2025 года, когда объект был выставлен на продажу. Замок, считавшийся местной достопримечательностью, Штанцеляйт приобрел в 1999 году за 75 тысяч фунтов стерлингов, пишет Лента.ру.

На протяжении многих лет бизнесмен вынашивал план восстановления исторического сооружения, но осуществить его не смог. Замок имеет статус памятника архитектуры, что накладывает жесткие ограничения на любые работы. Для изменений даже в текущем состоянии требуется специальное разрешение властей.

Параллельно Штанцеляйт вел многолетнюю юридическую борьбу, пытаясь доказать, что является внебрачным сыном последнего короля Румынии Михая I. Он представлял судам документы о якобы тайном браке монарха с британкой Нериссой Боуз-Лайон, утверждая, что является их ребенком. Однако румынские суды не признали представленные доказательства, и в 2016 году апелляционный суд окончательно отказал ему в установлении отцовства. По словам его дочери Сюзанны, эта идея была следствием психологических проблем, развившихся на почве детской травмы, связанной с бегством от нацистов. В последние годы жизни состояние Штанцеляйта ухудшилось, он страдал деменцией, что и побудило семью продать замок для покрытия расходов на его лечение и уход.

