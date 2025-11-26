Ключевая ставка подтолкнула россиян активнее бронировать туры на Новый год

Аналитики туристического рынка фиксируют уверенный рост спроса на путешествия в период новогодних праздников. Согласно свежим данным Ассоциации туроператоров, несмотря на традиционную популярность внутренних направлений, в этом сезоне наблюдается значительное увеличение интереса к зарубежному отдыху.

Внутри страны лидерами по бронированию среди самостоятельных путешественников стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край, Татарстан, Калининград и Нижегородская область.

Однако главный тренд — это стремительное возвращение россиян на международную арену. По оценкам экспертов, спрос на зарубежные поездки подскочил примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обогнав динамику внутреннего туризма. Такой всплеск специалисты напрямую связывают с укреплением курса рубля, что сделало отдых за границей более доступным.

В топе популярных зарубежных направлений значатся Белоруссия (прирост на 20%), Таиланд, Турция, ОАЭ и Китай.

