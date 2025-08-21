Ключевую ставку могут снизить до 14%: стоит ли брать ипотеку к Новому году — советы экономиста

До конца 2025 года Центробанк России может понизить ключевую ставку, если экономическая ситуация в стране будет следовать запланированному сценарию, сообщил «Российской газете» директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. Стоит ли на этом фоне брать ипотеку в конце года, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, вопрос сложный, и ответ на него зависит от того, какая реальная цель преследуется при принятии подобного рода решения.

«Даже высокая ключевая ставка, превышающая 20% не пугала брать ипотеку тех, кто имел достаточно серьезный стартовый капитал и «уверенно стоял на ногах» финансово. Конечно, своя квартира — это своя квартира. Если вопрос жилья стоит остро, и есть возможность внести не только первоначальный взнос, но и безболезненно погашать ежемесячные платежи, то почему бы и нет», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Гораздо комфортнее и психологически спокойнее, продолжила эксперт, погашать задолженность, образовавшуюся перед банком по ипотеке за свою собственную квартиру, нежели обогащать карманы арендодателей.

«На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ переплаты по ипотеке будут менее болезненно бить по карманам заемщиков. В тоже время, поскольку тренд на дальнейшее снижение ключевой ставки прослеживается, и есть возможность повременить с такой покупкой, то лучше ее отложить. Даже снижение ключевой ставки до 14-16%, не сделает заемный капитал доступным», — подчеркнула экономист.

Кроме того, если рассматривать инвестиции в недвижимость с целью получения пассивного дохода от сдачи квадратных метров в аренду, то ключевая ставка регулятора еще достаточно высока, а, следовательно, и переплаты по ипотеке будут существенными, заключила Проданова.

