Ключевую ставку снизят: что нужно успеть сделать со сбережениями на вкладах до конца года, чтобы не потерять их

Эксперты ожидают снижение ключевой ставки в 2025 году. Так, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что на следующем заседании Совета директоров ЦБ ставка опуститься до 16%, а до конца года — до 15%. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подтвердила снижение ставки рефинансирования 12 сентября до уровня 16-17%, до Нового года — не ниже 15%.

Что будет с ключевой ставкой?

С учетом того, что Центробанк сохраняет выбранный путь плавного снижения ключевой ставки и не стремится применять шоковую терапию в отношении российской экономики, в конце текущего года можно будет увидеть ставку рефинансирования на уровне 15-16%, но не ниже 15%, объяснила Литвиненко.

«Безусловно, охлаждение имеет место быть, но мы его проходим сейчас. Что самое интересное, даже то снижение ключевой ставки на 2% — до уровня 18%, которое было в июле, уже дало свой эффект. Несмотря на то, что 18% — это все-таки высокий процент, это не остановило граждан перед взятием кредитов», — отметила эксперт.

По данным ЦБ, общий размер ссуд населения увеличился на 175 млрд рублей, пишут «Известия». Большинство экспертов прогнозируют снижение ключевой ставки 12 сентября до уровня 16%, однако Литвиненко не исключает даже 17%. Высокая ключевая ставка позволяет бороться с перегревом экономики и не допустить активного оттока ресурсов со вкладов, подчеркнула она.

Как сохранить деньги?

Экономист рекомендовала не снимать деньги со вкладов до конца года тем гражданам, которые открывали их под 21-22%, но только в том случае, если проценты сохраняются при снижении ключевой ставки.

«Если же ставка привязана к рефинансированию и сумма значительная, исходя из прогнозируемой инфляции в сентябре, возможного проседании курса валюты в октябре — свыше 90 рублей за доллар, можно сделать крупное приобретение, если есть такие планы и сумма позволяет. Я имею ввиду: автомобиль, квартиру или ремонт», — заключила Литвиненко.

