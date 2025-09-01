Новые предметы, ограничения домашнего задания и контрольных работ: что меняется в российских школах с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах вступают в силу изменения в учебном процессе, включая проведение самих занятий и объем домашних заданий. Подробнее обо всех изменениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каникулы и единые стандарты расписания

Учебный год завершится 26 мая. В течение года каникулы ожидаются осенью, зимой и весной не менее семи дней, а для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. Кроме того, школы смогут выбирать между обучением по четвертям или триместрам.

С 2025-2026 учебного года будут введены единые стандарты изучения предметов и типовые шаблоны учебной недели, разработанные Минпросвещения. Учреждениям предложат варианты расписаний для начальной, средней и старшей школы, учитывающие работоспособность детей и сложность предметов.

Домашнее задание

Также с 1 сентября водится ограничение на время выполнения домашних заданий: для первого класса — 1 час, для второго и третьего классов — 1,5 часа, для четвертых и пятых классов — 2 часа, для шестых, седьмых и восьмых классов — 2,5 часа, для девятых, десятых и одиннадцатых классов — 3,5 часа. Минпросвещения поручило минимизировать продолжительность выполнения домашних заданий в соответствии с санитарными нормами.

Фото: [ freepik.com ]

Учителям рекомендуется задавать домашнее задание на текущем уроке и дублировать его в электронном журнале не позднее окончания учебного дня. Для заданий, требующих длительной подготовки, должно предоставляться достаточно времени. Эти меры направлены на облегчение учебного процесса и сохранение эффективности обучения, а также на снижение стресса у школьников и повышение их успеваемости.

Контрольные работы и новая программа

С нового учебного года количество контрольных работ будет ограничено, а их продолжительность, как и время практических работ, будет регламентирована. В ряде регионов стартует пилотный проект по оценке поведения школьников, которую будет выставлять классный руководитель, учитывая мнение других педагогов и администрации.

Произойдут изменения и в преподавании некоторых предметов. Обществознание исчезнет из программы 6-7 классов, но увеличится количество часов на изучение истории. В школах появится новый предмет — духовно-нравственная культура для 5-7 классов. Количество часов на изучение родного языка в первом классе сократится, но возможность изучения в прежнем объеме сохранится во внеурочное время.

Кроме того, вводятся общие технические требования к школьной форме, касающиеся характеристик ткани и безопасности, но образовательные учреждения сохраняют право самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников.

