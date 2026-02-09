Коэффициент «наказания»: за воду без счетчика в Мурманской области будут платить в 2 раза больше

Жители Мурманской области, в квартирах которых до сих пор не установлены счетчики на холодную воду, с начала 2026 года столкнулись со значительным ростом платежей. В регионе, как и по всей стране, вступили в силу новые правила расчета: корректирующий коэффициент для таких потребителей увеличился с 1,5 до 3. Это означает, что плата за воду по нормативам для них утроится, пишет 51.ru .

Как пояснил депутат Госдумы Сергей Колунов, такая мера направлена на борьбу со скрытым перерасходом коммунальных ресурсов. По его словам, отсутствие приборов учета часто искажает реальную картину потребления. Фактические объемы использованной воды в таких квартирах, особенно в арендуемом жилье, где проживает больше людей, чем зарегистрировано, могут многократно превышать нормативы. В результате платежи покрывают лишь малую часть реальных затрат.

Колунов привел в пример Москву, где после введения повышенных коэффициентов подавляющее большинство собственников предпочли установить счетчики. Сейчас ими оборудовано около 90% столичных квартир. Власти намерены распространить этот опыт на все регионы, рассчитывая, что существенное увеличение платы за воду без приборов учета станет эффективным стимулом для их установки и поможет упорядочить систему ЖКХ.

Ранее сообщалось, что с 1 марта газовики получат новые полномочия, позволяющие отключать газ.