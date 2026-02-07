Газовики идут в наступление: кому и за что перекроют подачу газа по новым жестким правилам

Газораспределительные организации с 1 марта 2026 года получат новые полномочия, позволяющие им отключать квартиры от газоснабжения. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Это станет возможным в случае систематического нарушения жильцами правил эксплуатации газового оборудования. Соответствующие поправки в законодательство прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Критическими нарушениями, которые могут привести к отключению, парламентарий назвал недопуск специалистов для проведения плановых проверок, игнорирование официальных предписаний об устранении неполадок, а также эксплуатацию неисправного или просроченного газового оборудования. Кошелев подчеркнул, что эти меры направлены на реализацию принципа «безопасность превыше всего», поскольку угроза в одной квартире создает риски для всего многоквартирного дома.

Наиболее распространенными бытовыми нарушениями, по словам депутата, являются самовольные действия жильцов, ухудшающие безопасность: отсутствие должной вентиляции, установка декоративных панелей или мебели, полностью перекрывающих доступ к газовым трубам для обслуживания и аварийного отключения, и продолжение использования приборов с истекшим сроком службы.

Новые правила призваны пресекать подобные опасные ситуации. Кошелев охарактеризовал предоставляемые полномочия не как ужесточение контроля, а как механизм защиты жизни и здоровья законопослушных граждан от безответственного поведения отдельных соседей. Газовое оборудование в доме представляет собой единую взаимосвязанную систему, где неисправность в одном узле может привести к катастрофическим последствиям для всех жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.