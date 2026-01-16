Когда батареи не справляются: как нагреть дом в морозы без дополнительного обогревателя

В ближайшие дни столбик термометра в Москве и Подмосковье может опуститься ниже -20 градусов. Для поддержания тепла в помещении во время сильных морозов существует несколько простых приемов, которые не потребуют значительных затрат. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эколог и директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова.

По словам эксперта, вместо того, чтобы покупать дополнительные обогреватели, можно установить обычный вентилятор у батареи.

«Принцип его работы заключается в том, что воздух циркулирует через радиатор. Это может повысить температуру в помещении на 3-5 градусов. При этом энергопотребление вентилятора в среднем составляет 40-60 Вт, что соизмеримо с энергопотреблением обычной лампочки, в то время как стандартный обогреватель потребляет от 1500 до 2000 Вт», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, чтобы в комнате стало теплее эколог рекомендует приклеить фольгу за радиатором отопления и освободить пространство перед батареей от любых препятствий, в том числе мебели.

«Плотные шторы также помогут удерживать тепло в помещении. Тяжелые бархатные гардины могут снизить теплопотери до 40%. Но их не надо забывать раскрывать днем, особенно в солнечную погоду, чтобы получить дополнительное тепло. Если застелить полы коврами, это снизит теплопотери до 20%», — добавила Лакустова.

Когда в помещении прохладно, стоит закрывать двери во все комнаты, кроме ванной. Работающий полотенцесушитель и теплый влажный воздух могут немного поднять температуру в соседней комнате. Также согреться поможет горячий душ в течении 15-20 минут. Вода не должна быть обжигающей, но достаточно горячей, чтобы разогреть тело и усилить кровоток, продолжила эколог. В ночное время хорошим помощником станет электрическое одеяло. Оно потребляет минимальное количество электроэнергии и позволит чувствовать себя комфортно даже в самые сильные морозы.

«Чтобы в доме стало теплее, стоит устранить все щели, из которых поступает холодный воздух. Сейчас это совершенно не проблема и для этого не обязательно менять окна и двери. Достаточно заклеить их специальным уплотнителем, который продается в любом строительном магазине, также можно использовать для этого подручные средства: поролон, бумагу, ткань, малярный скотч и так далее», — заключила эксперт.

