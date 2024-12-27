Когда пойти к врачу на новогодних праздниках: график работы больниц Подмосковья с 28 декабря по 8 января

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Подмосковья будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 на новогодних праздниках. Скорая медицинская помощь и стационарные отделения больниц продолжат работу в круглосуточном режиме, сообщили в Минздраве Московской области. График приема пациентов медорганизациями региона с 28 декабря по 8 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Амбулаторно-поликлинические отделения для взрослых и детей, женские консультации будут работать все дни, кроме 29 и 31 декабря, 1, 5 и 7 января. В субботу, 28 декабря, прием пациентов ведется с 08:00 до 20:00, на новогодних праздниках (30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января) — с 09:00 до 14:00.

Отделения неотложной медицинской помощи поликлиник будут обслуживать вызовы врача на дом с 28 декабря по 8 января с 08:00 до 21:00.

Прием пациентов в стоматологических поликлиниках ведется все дни, кроме 29 и 31 декабря, 1, 5 и 7 января. С 08:00 до 20:00 стоматологии работают 28 декабря, с 09:00 до 15:00 — в выходные дни (30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января).

Жители Подмосковья могут записаться на прием к врачу через региональный портал Госуслуг «Здоровье», телеграм-бот или по телефону 112, а также самостоятельно обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике. Скорую помощь вызывайте по телефону 112.

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