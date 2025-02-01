Когда в Москву и Подмосковье вернется снег: прогноз погоды на неделю

Комфортная температура, дождь и мокрый снег ждут жителей Москвы и Подмосковья на выходных 1 и 2 февраля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу, 1 февраля, ожидается облачная погода. Ночью небольшой, а местами умеренный, дождь.

«Температура в столице +1…+3, по области -1…+4 градуса. Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в Москве +3…+5, по области 0…+5 градусов. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 2 февраля, сохранится облачная погода и небольшие осадки в ночное время в Москве. Днем местами возможен небольшой снег.

«Температура в столице ночью и днем -1…+1. В Подмосковье также облачно, ночью небольшие, а местами умеренные, осадки. Возможно налипание мокрого снега. Температура ночью и днем -4…+1. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, гололедица», — добавил Ильин.

В первый рабочий день новой недели, 3 февраля, ожидается облачная погода и местами небольшой или умеренный снег. Ночью в столице -3…-1, днем -1…+1 градус. В Подмосковье ночью -6…-1, днем -4…+1 градус. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Сохранится гололедица.

Ранее стало известно, когда на Землю обрушится мощная магнитная буря.