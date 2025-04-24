Кого вспоминает православная церковь 25 апреля: народные приметы, поверья и запреты

Православные верующие 25 апреля чтят Муромскую икону Пресвятой Богородицы и память девяти святых. В народе день получил название Василий-парильщик. Подробнее о поверьях и запретах этой даты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Муромская икона Пресвятой Богородицы — одна из древнейших и почитаемых святынь Русской земли, связанная с событиями XII века. Согласно преданию, образ был принесен из Киева князем Константином Святославичем, назначенным правителем Мурома. Икона прославилась многочисленными чудесами, исцелениями и защитой города от бедствий.

Первое чудо, связанное с иконой, произошло во время крещения муромского народа. Язычники, враждебно настроенные к князю Константину, пытались убить его, но он, взяв в руки икону Богородицы, смог умиротворить разъяренную толпу. Увидев свет, исходящий от иконы, многие жители обратились в христианство.

Впоследствии Муромская икона стала главной святыней города, хранившейся в Спасо-Преображенском монастыре. К ней обращались за помощью в болезнях, скорбях и трудных жизненных обстоятельствах.

В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения, читаются акафисты и молитвы перед Муромской иконой. Верующие просят Богородицу о заступничестве, исцелении и помощи в делах. Традиционно в этот день устраиваются крестные ходы с иконой, совершаются паломничества в Муромский монастырь.

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Приметы

Снега не осталось — зима не вернется;

Из березы течет много сока — к дождливому лету;

Ива распушилась — зиме конец;

Сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два-три дня дождь;

Теплый день — год будет урожайным;

Перед самым наступлением полудня появляются черный мохнатые кучевые облака — к дождю вечером;

В этот день нельзя грустить, печалиться и пребывать в унынии;

Плохой приметой считается отказать в милостыне просящему;

Если земля прогрелась и просохла, то можно делать грядки.

Именины в этот день празднуют: Василий, Давид, Сергей, Мария, Марта, Марфа.

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