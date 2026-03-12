«Колбаса по 12 рублей»: в магазины Подмосковья вернулись цены из «нулевых»

В четверг, 12 марта, в подмосковных чатах начали разлетаться фотографии чеков из «Пятерочки» с ценами, как из начала 2000-х: сырокопченую колбасу пробивали по 12 рублей за палку. Люди писали, что магазин взломали хакеры и сейчас все закупаются там сумками. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала читательница, которая с удивлением обнаружила на кассе, что ее большая корзина обошлась в несколько сотен рублей.

Девушка набрала колбасу почти на 7750 рублей, а на 7360 рублей ей сделали скидку — в итоге за целую тележку она заплатила чуть больше 300 рублей.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» направился в ближайший магазин, чтобы проверить действие скидок. Однако узнать этого не удалось — полки с акционной колбасой опустели.

Похожая ситуация, по рассказам покупателей, наблюдалась и в супермаркетах «Перекресток». На ценнике колбаса значилась почти за 900 рублей, но после применения скидок люди платили около 80 рублей.

Скриншоты чеков активно разошлись в мессенджерах, пользователи шутили, что «систему лояльности окончательно сломали» и что «цены вернулись в 2000 год». Многие объяснили происходящее кассовым сбоем и поспешили в ближайшие магазины сети, рассчитывая успеть на «ценовой баг». При этом уже после обеда цены вернулись в привычный диапазон 2026 года.

На горячей линии «Пятерочки» интернет-издание «Подмосковье сегодня» заверили, что «цены из нулевых» были не техническим сбоем, а специальной акцией. В компании пояснили, что информация о предложении рассылалась в личные кабинеты приложения, а условия могли отличаться от магазина к магазину. Качество продукции, по словам представителей торговой сети, несмотря не скидки, не пострадало.

«Акция носила плановый характер, никакой ошибки в работе системы не было. Конкретный размер скидки и финальную цену на товар определяет директор торговой точки в рамках общих промо-правил, поэтому за деталями покупателям стоит обращаться именно в свой магазин», — заявили в сети.

Ранее сообщалось, что с августа 2026 года в России стартует маркировка колбас и деликатесов.