Колбаса подорожает к Новому году: страшный прогноз экономиста

Рост отпускных цен на говядину для мясоперерабатывающих предприятий влечет за собой подорожание колбасных изделий, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. Эксперт также ожидает активный рост цен на говядину в ритейле к Новому году, возможно подорожание на 20%. В октябре средняя стоимость мяса, по данным Росстата, составила 789 руб./кг, соответственно, к 1 января она может превысить 900 руб./кг.

Рост цен на говядину в магазинах связан с приближением зимних праздников, несмотря на то, что мясо не составляет основу потребительской корзины к Новому году. Однако главными причинами подорожания Литвиненко назвала другие. По ее словам, основными факторами, сопутствующими инфляции, являются повышение ставки рефинансирования и рост зарплат сотрудников отрасли на фоне недостатка кадров.

С начала года отпускные цены на говядину для мясоперерабатывающих предприятий выросли на 22% — с 574 до 700 руб./кг, приводят данные Национального союза мясопереработчиков (НСМ) «Ведомости». Литвиненко предупредила, что потребителям нужно быть готовым к высоким ценам на колбасные изделия в конце декабря, они могут вырасти на 30%.

«Я думаю, поставщики будут уменьшать объемы на прилавках магазинах, чтобы не показать потребителю завышенный рост цены. Меньший объем, чтобы значительный рост цены не бросался в глаза и не отпугнул потребителя, или вариант использования нарезки», — считает эксперт.

После праздников цены на колбасы и мясо начнутся снижаться. Экономист отметила, что произойдет отскок, но не возврат. Так, стоимость говядины может опуститься до 700 руб./кг.

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