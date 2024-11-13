Прирост на 21% за год: выяснилось, где в Москве самые высокие зарплаты

За год зарплатные предложения для строителей в Москве и Московской области выросли на 21% (в сравнении октябрь 2023/2024 гг.), выяснили аналитики «Авито Работы». Данные исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня». Эксперты изучили средние зарплатные предложения для рабочих специальностей в разных отраслях и пришли к выводу, что самые высокие доходы (около 115 606 рублей в месяц) получают работники в сфере строительства.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Гладков заявил, что работодатели предлагают строителям не только хорошую зарплату, но и дополнительные бонусы: возмещение транспортных расходов (+64% предложений за год), добровольное медицинское страхование или ДМС (+51% за год). В общей сложности за год на 71% увеличилось количество вакансий в сфере строительства с бонусами для сотрудников.

На 2-м месте находится сфера юриспруденции, где зарплата для новых сотрудников составила в среднем 107 913 рублей (+35% за год). Замыкает топ-3 самых высокооплачиваемых сфер деятельности добыча, переработка, транспортировка нефти и газа. Средняя стартовая зарплата здесь начинается с 91 413 рублей (+66%), заключили аналитики.

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