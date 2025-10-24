Коллекцию ядовитых змей изъяли у 15-летнего подростка в Подмосковье — наказание понесут родители

Коллекцию ядовитых змей, включающую среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку, изъяли у 15-летнего подростка в подмосковном Пушкино. Змеи содержались в квартире без необходимых документов. Накажут ли за это семью мальчика, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Изъятые змеи переданы на хранение специалистам. В настоящее время проводится проверка в отношении родителей подростка, чтобы установить, насколько они исполняли свои обязанности по воспитанию ребенка и соблюдали законодательство в сфере обращения с животными. Юрист Капштык заявил, что родители мальчика могут быть привлечены к административной ответственности.

«Закон о животных предусматривает обязательный комплекс мер по содержанию домашних животных, а также имеется отдельно ряд законодательных актов в отношении экзотических животных. То, что данные животные находились в квартире, не могло быть не известно родителям. Возможно, ребенок увлекается как раз именно категорией пресмыкающихся, зоологией, и в определенной мере можно допустить, что родители, зная это, не препятствовали занятию подростка», — пояснил эксперт.

Важно также понимать, в каких условиях содержались животные в доме. Если они находились в отдельных аквариумах, а не свободно перемещались по квартире, то есть меры предосторожности были приняты

«Поэтому в данной ситуации конечно, ставить вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, я воздержусь. В то же время, в связи с тем, что сейчас имеется закон, ужесточающий требования по содержанию экзотических животных, в том числе, если будет установлено, что был нарушен закон, возможно, родители будут привлечены к административной ответственности», — продолжил Капштык.

Однако признаков для возбуждения уголовного дела на данный момент нет, поэтому необходимо дождаться результатов проверки, заключил он.

