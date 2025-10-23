Среди них LADA: эксперты назвали марки авто, которые реже других попадают в ДТП в Подмосковье

«По нашим данным, с 2023 года в России доля авто в возрасте до 5 лет без ДТП выросла более чем на 2 процентных пункта. Этот тренд может быть обусловлен несколькими факторами: водители стали внимательнее относиться к вождению, а современные автомобили стали безопаснее за счет оснащения интеллектуальными помощниками, например, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения и распознавания дорожных знаков и другими технологиями», — отметил управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.