Среди них LADA: эксперты назвали марки авто, которые реже других попадают в ДТП в Подмосковье
Автотека: самыми безаварийными в Подмосковье оказались машины марки BMW
Фото: [медиасток.рф]
Автомобили марки BMW возглавили топ самых безаварийных машин в Подмосковье — они реже других попадают в ДТП. К такому выводу пришли эксперты Автотеки, проанализировав базу объявлений по продаже машин с пробегом не старше 5 лет в 2025 году в Московской области на Авито Авто. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Среди автомобилей с пробегом, выставленных на продажу в регионе в этом году, никогда не попадали в аварии 62%. Реже всего данные о ДТП встречаются в истории BMW (доля безаварийных машин — 69,7%), Mercedes-Benz (67,5%), Geely (67,3%), Toyota (64,2%) и LADA (62,9%), уточнили аналитики.
Наиболее безаварийными моделями стали LADA Granta (доля 60,7%), Toyota Camry (54,3%), Kia K5 (46,6%), Hyundai Solaris (44,5%) и Kia Rio (33,1%).
«По нашим данным, с 2023 года в России доля авто в возрасте до 5 лет без ДТП выросла более чем на 2 процентных пункта. Этот тренд может быть обусловлен несколькими факторами: водители стали внимательнее относиться к вождению, а современные автомобили стали безопаснее за счет оснащения интеллектуальными помощниками, например, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения и распознавания дорожных знаков и другими технологиями», — отметил управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
