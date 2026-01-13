Кольцо, фасоль и нитка: как гадать на варениках с сюрпризом на Старый Новый год

На Старый Новый год издавна готовили вареники с сюрпризом, которые также становились одним из способов гадания. Подробнее о начинках, их значении и идеальном рецепте теста — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рецепт и начинки

Для теста необходимы: 600 г муки, 300 мл воды, одно яйцо и щепотка соли. Для приготовления нужно сделать небольшую «ямку» в муке, в которую следом заливается вода и добавляется яйцо. Замешанное тесто должно немного прилипать к рукам и по консистенции быть похоже на мягкий творог. Его необходимо накрыть пищевой пленкой и оставить на полчаса в тепле или убрать в холодильник. Со временем в тесто нужно понемногу добавлять муки, чтобы оно перестало прилипать к рукам, но все еще оставалось нежным.

Из такого теста легко лепить вареники любой формы и с любой начинкой. Наиболее популярные варианты — с капустой, картофелем или картофелем с грибами. Также нередко готовят сладкие вареники с различными ягодами внутри.

Фото: [ istockphoto.com/Avalon_Studio ]

Гадание с помощью вареников

Издавна в качестве начинки-сюрприза, являющейся основой для гадания на Старый Новый год, в вареники клали самые разнообразные предметы, каждый из которых имеет свое символическое значение. Вареники с сюрпризом подавали на стол вместе с обычными, чтобы никто не догадался, какое предсказание ему выпадет.

Попавшаяся монетка предвещает богатство и финансовую удачу в наступающем году. Большое количество сахара символизирует «сладкую» жизнь, полную радости и приятных моментов, а соль, напротив, может намекать на слезы или трудности, но и на мудрость, приобретаемую через жизненный опыт.

Кислые ягоды или лимон часто предвещают небольшие неприятности или испытания. Фасоль или чечевица внутри вареника символизируют пополнение в семье или получение прибыли. Нитка означает путешествие или дорогу, а вишня — любовное приключение. Особое значение имеет кольцо в начинке, которое обещает скорую свадьбу.

