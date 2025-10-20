Комета Lemmon пролетит над Землей 21 октября: где смотреть и чего бояться

Над Землей 21 октября пролетит комета Lemmon, достаточно яркая, чтобы увидеть ее невооруженным глазом. Это небесное тело не наблюдалось с VII века. В настоящий момент комету можно обнаружить в созвездии Гончие Псы, используя бинокль или телескоп. Как комета повлияет на жизнь людей и где ее можно увидеть — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Астролог Элиана Астратова отметила, что древние люди считали кометы предвестниками войн, эпидемий и смены власти. Современные астрологи смотрят на это несколько иначе, связывая появление кометы с общим эмоциональным фоном в обществе.

«Приближение кометы 21 октября может вызвать всплеск коллективной тревожности и неуверенности в будущем. Люди станут более восприимчивыми к негативной информации и склонными к принятию импульсивных решений. В то же время, этот период может стать катализатором для личностного роста, побуждая к переосмыслению ценностей и поиску новых путей развития», — пояснила эксперт интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наибольшее влияние комета окажет на людей, рожденных под знаками, находящимися в квадратуре к ее траектории — Весы и Скорпионы.

«Им следует проявить особую осторожность в финансовых вопросах и избегать конфликтов. Остальным знакам зодиака также рекомендуется сохранять бдительность и не поддаваться панике. Главное — помнить, что небесные явления, какими бы грандиозными они ни были, лишь отражают процессы, происходящие внутри нас и в обществе в целом», — продолжила Астратова.

Чтобы смягчить возможное негативное воздействие кометы, добавила эксперт, стоит сосредоточиться на позитивных аспектах жизни.

«Занятия творчеством, медитация и общение с близкими помогут сохранить внутренний баланс и гармонию. Важно избегать участия в сомнительных мероприятиях и не принимать поспешных решений, особенно в сфере финансов и личных отношений», — посоветовала астролог.

Комета, доступная для наблюдения в России, лучше всего видна в регионах, расположенных севернее 50-й параллели, сообщил ТАСС научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева. В этих широтах комета видна практически всю ночь, от заката до рассвета, так как не заходит за горизонт.

В Москве, расположенной севернее 55-й параллели, комету уже можно увидеть на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она опускается, а к утру снова поднимается.

Ранее стало известно, что Козерогов, Дев и Тельцов ждут очень приятные новости на работе на следующей неделе.