В ночь на 16 октября над Россией пролетит комета, которую будет видно без биноклей и телескопов. Небесное тело Tsuchinshan-ATLAS может повлиять на жителей Земли, а как именно — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала ясновидящая Инна Алексеева (Мишина).

Она отметила, что ночью, когда комета Tsuchinshan-ATLAS осветит небо, люди, обладающие чутким восприятием, могут испытать момент глубокого единения с космосом.

«Яркая звезда, пронзающая тьму, будет напоминать о величии вселенной и нашем месте в ней. Этот природный феномен может вдохновить на размышления о судьбе человечества и его взаимосвязи с природой. Сложно предсказать, какие именно изменения произойдут, однако, подобные события часто служат катализаторами для изменений в обществе», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Возможно, продолжила она, комета пробудит в людях креативность и стремление к исследованиям, даст толчок к новым научным открытиям или духовным поискам.

«Люди могут начать интересоваться астрономией, философией и экологии, переосмысливая свои роли в этом мире. Могут произойти мировые изменения или глобальные изменения судьбы людей. Может произойти смена в правительстве, остановка конфликтов или победа, выигрыш. Я думаю, что победа близка между конфликтом Российской и Украинской страной. Россия одержит победу! Скоро все закончится», — добавила Алексеева.

Кроме того, комета может стать поводом для встреч друзей, обсуждений и празднований. Ночные наблюдения, объединяющие семьи и сообщества, создадут атмосе5нферу единства и надежды. Так, под сиянием звезд, возможно, расцветет новая волна осознания и желаний изменить мир к лучшему.

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