Комфортная осень ждет жителей Москвы и Подмосковья на неделе: прогноз погоды от синоптика на 7 дней

Комфортная осенняя температура ожидается в Москве и Подмосковье на неделе с 11 по 17 ноября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его прогнозу, во вторник, 12 ноября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

«Температура в столице ночью -2…0 градусов, днем +1…+3. В регионе ночью -4…+1, днем 0…+3 градуса. Ветер ночью слабый, днем юго-западный и западный, 3-8 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, продолжил синоптик, сохранится облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков.

«Ночью в столице -1…+1, днем +2…+4 градусов. В Подмосковье днем от 0 до 5 градусов, ночью -3…+2. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — добавил Ильин.

Четверг, по прогнозу эксперта, пройдет с небольшими осадками днем.

«В Москве днем +2…+4, ночью от -1 до +1. По области ночью -3…+2, днем от 0 до +5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду», — отметил синоптик.

В последний рабочий день, 15 ноября, облачно. Ночью без осадков, днем небольшие осадки возможны.

«В ночное время температура опустится до -2…+3 градусов, днем 0…+5 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 метро в секунду», — заключил эксперт.

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