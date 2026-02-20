Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области, поводом для разбирательства стали некорректные начисления в квитанциях за холодную воду. Квартира истицы на улице Красноармейской не оборудована приборами учета. Однако по закону обязанность по установке счетчиков в данном случае лежит на собственнике жилья, то есть на администрации города. Несмотря на это, ресурсники выставляли женщине счета с применением повышающего коэффициента к нормативу потребления.

Примечательно, что еще в сентябре 2024 года областной суд уже признал такую практику незаконной в отношении этого же потребителя и обязал убрать начисления за период с июня 2020 по январь 2022 года на сумму 8,8 тысячи рублей. Однако в Благовещенском расчетно-кассовом центре (БРКЦ) проигнорировали позицию вышестоящей инстанции и продолжили включать коэффициент в платежки. В результате с февраля 2022 по сентябрь 2025 года сумма необоснованно начисленных средств снова выросла, достигнув 23,3 тысячи рублей.

Городской суд встал на сторону нанимательницы, признав действия расчетного центра незаконными. Служители Фемиды обязали ответчика не только провести перерасчет и списать указанную сумму, но и скорректировать более раннюю задолженность почти в 9 тысяч рублей, которую ранее уже отменили, но по ошибке могли учитывать снова.

Кроме того, за долгое игнорирование прав потребителя и доставленные неудобства суд взыскал с БРКЦ в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 7 тысяч рублей. Также с ресурсников взыскан штраф в 16,1 тысячи рублей, который будет погашен путем дальнейшего уменьшения задолженности за период с октября 2023 по сентябрь 2025 года. В довершение всего с юридического лица взыскали госпошлину в доход местной казны — еще 7 тысяч рублей.

