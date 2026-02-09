Кому лечить зубы? В Пензенской области стало меньше стоматологов

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. К профессиональному празднику специалистов, отвечающих за здоровье улыбок, Пензастат подготовил статистический портрет отрасли в регионе.

Согласно данным ведомства, в 2024 году в Пензенской области работали 642 врача-стоматолога. Это почти 11% от общей численности врачей региона. При этом по сравнению с 2023 годом, когда работали 648 специалистов, отмечается небольшое сокращение кадров.

Профилактика в приоритете

Несмотря на небольшое уменьшение числа стоматологов, в области растёт охват населения профилактическими осмотрами. По информации регионального Минздрава, в 2024 году профилактические приёмы прошли 48 597 человек — это на 25% больше, чем в 2023 году (38 798 человек).

Особое внимание уделяется детскому здоровью. В 2024 году стоматологи осмотрели 38 623 ребёнка до 14 лет, что также значительно превышает показатель предыдущего года (31 543 осмотра). Эксперты подчёркивают, что регулярная гигиена и профилактика, заложенные с детства, помогают предотвратить самые распространённые проблемы — кариес и болезни дёсен.

Однако статистика показывает, что проблема остаётся острой: почти 80% прошедших осмотр пациентов нуждались в санации полости рта, то есть в лечении.

