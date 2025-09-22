Кому положена выплата ко Дню пожилого человека 1 октября: размер и условия получения — действует не во всех регионах

В преддверии Дня пожилого человека 1 октября, ряд российских регионов предоставляют пенсионерам дополнительные выплаты. Инициатива реализуется на уровне субъектов РФ, и финансирование осуществляется из местных бюджетов. Выплата предусмотрена в качестве поддержки пожилых граждан. Сумма и условия получения варьируются в зависимости от региона, поскольку решения принимаются местными властями. Подробнее о том, кто получит выплату и в каком размере — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Перечень регионов

В 2025 году единовременные выплаты предусмотрены в Челябинской области (800 рублей, возраст 55 для женщин и 60 лет для мужчин), Приморском крае (1 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (1,1 тыс. рублей, возраст 55/60 лет), Ненецком автономном округе (5 тыс. рублей до 70 лет, 16,6 тыс. рублей старше 70 лет), а также в Ярославской и Рязанской областях (от 700 до 1,2 тыс. рублей, сумма зависит от района).

В Москве и области отдельные выплаты к празднику не предусмотрены из-за наличия других мер поддержки, но ситуация может измениться ближе к дате, так как решение принимается каждым регионом самостоятельно. Чтобы получить выплату, в некоторых регионах достаточно соответствовать критериям, в других требуется обращение в МФЦ или Социальный фонд. Важно заранее уточнять порядок начисления в своем регионе.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ольга Сычева ]

Кому доступна выплата

Праздничные выплаты обычно доступны всем пенсионерам, проживающим в конкретном регионе. Однако, в некоторых случаях, помощь предоставляется только определенным категориям, таким как пенсионеры с низким доходом, одинокие пенсионеры или лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В ряде регионов также устанавливаются возрастные ограничения для получения выплат. Чтобы узнать о наличии выплат в вашем регионе, следует обратиться в территориальное подразделение Социального фонда или в МФЦ.

В большинстве регионов выплаты предоставляются автоматически на пенсионный счет, однако в некоторых случаях необходимо подать заявление в МФЦ или отделение соцзащиты. Юристы советуют выяснить все детали до 1 октября. Обычно выплаты начисляются накануне праздника, 30 сентября, на основании данных органов соцзащиты.

