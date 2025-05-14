Конец человечества все ближе: часть регионов на Земле может стать непригодной для жизни к 2030-2050 годам

Человечество может столкнуться с серьезными климатическими изменениями к 2030–2050 годам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.

Ранее ученые из NASA и японского Университета Тохо выяснили год исчезновения жизни на Земле. Им удалось подсчитать при помощи суперкомпьютера, что это произойдет примерно в 1000002021 году, пишет Daily Star.

«Такие долгосрочные прогнозы обладают низкой оправдываемостью, так как не учитывают технологический прогресс и адаптацию человечества», — подчеркнула Сердитова.

В NASA отметили, что настоящая угроза заключается в антропогенном воздействии на планету, которое уже приближает человечество к критическим переломным точкам, таким как таяние ледников и коллапс сельского хозяйства. Исследования показывают, что темпы вымирания видов сейчас в 100–1000 раз выше естественного фона, а с 1970 года популяции позвоночных сократились на 69%. Климатические изменения, вырубка лесов и загрязнение окружающей среды приводят к разрушению экосистем, от которых зависит существование человечества.

Однако, как отметила Сердитова, точные сроки наступления катастрофических последствий неизвестны.

«Но уже к 2030–2050 годам мы можем столкнуться с серьезными климатическими изменениями. При текущем уровне выбросов CO₂ [углекислый газ] глобальное потепление к 2100 году может превысить 2,5–3°C, что сделает некоторые регионы непригодными для жизни. Это не означает мгновенного вымирания человечества, но может привести к постепенному ухудшению условий жизни, социальным кризисам, и борьбе за ресурсы», — заявила эксперт.

Чтобы изменить такой сценарий нужно снизить антропогенное воздействие, внедрить технологии, а также принять социальные и политические меры, выразила мнение профессор.

«К ним относятся переход на возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов CO₂, развитие „зеленых“ технологий и глобальное сотрудничество. Изменения в потребительских привычках также требуют пристального внимания», — отметила специалист.

При этом человечество еще не обречено, однако для предотвращения тяжелых кризисов необходимо действовать уже сегодня, заявила эксперт.

«У нас есть 10–30 лет, чтобы изменить курс и избежать наихудших сценариев. Важно помнить, что будущее в наших руках», — заключила Сердитова.

Ранее стали известны сценарии «конца света».